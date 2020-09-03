Оглашен стартовый состав России на матч с Сербией в Лиге наций
3 сентября 202021:27
Стали известны стартовый состав России на матч с Сербией в Лиге наций.
Как сообщает «Чемпионат», в состав российской сборной вошли Шунин, Фернандес, Семёнов, Джикия, Жирков, Караваев, Зобнин, Оздоев, Ионов, Бакаев и Дзюба.
Матч первого тура группового этапа чемпионата состоится 3 сентября на ВТБ Арене – Центральном стадионе «Динамо» в российской столице. Время начала встречи - 21.45.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru