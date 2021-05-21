Официальная фан-зона сборной России по хоккею открылась в Москве

Игры сборной России на чемпионате мира по хоккею можно посмотреть в официальной фан-зоне, которая была организована Федерацией хоккея России (ФХР), сообщает ТАСС.

Фан-зона, расположенная в одном из столичных фудмоллов, открылась 21 мая. Для болельщиков она будет открываться за час до начала матчей российской нацциональной команды, вход свободный. Кроме просмотра игр для гостей подготовили развлекательную программу и конкурсы.

Чемпионат мира по хоккею пройдёт в Риге с 21 мая по 6 июня. В первом матче сборная России встретится с национальной сборной Чехии, кроме которой на групповом этапе подопечные Валерия Брагина сыграют со сборными Белоруссии, Словакии, Дании, Великобритании, Швейцарии и Швеции.

Ранее Международный олимпийский комитет утвердил фрагмент из первого концерта российского композитора Петра Чайковского в качестве замены гимна России для Олимпийских игр в Токио, сообщает Ura.ru. Эта музыка будет звучать и на мировом первенстве в Риге, где сборная России из-за допинговых санкций выступает под названием и флагом Олимпийского комитета России.

