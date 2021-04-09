Объявлены полуфинальные пары Кубка России по футболу

Московские клубы «Локомотив» и ЦСКА сыграют в полуфинале Кубка России по футболу, сообщает телеканал Матч ТВ, в эфире которого транслировалась жеребьёвка.

Во втором полуфинале встретятся самарские «Крылья Советов» и грозненский «Ахмат». Полуфинальные матчи пройдут 21-22 апреля, финал турнира - 12 мая.

Ранее в 1/4 финала «Локомотив» выиграл у «Сочи, ЦСКА переиграл тульский «Арсенал», «Крылья Советов» выбили московское «Динамо», а «Ахмат» оказался сильнее «Уфы», сообщает «Свободная пресса».

Действующим обладателем Кубка России является питерский «Зенит», который выбыл из текущего розыгрыша ещё на стадии 1/8 финала, проиграв «Арсеналу».

