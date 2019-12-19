Объявлено о месте сборной России в новом рейтинге ФИФА
Сборная России по футболу осталась на 38 месте в рейтинге национальных команд Международной федерации футбола после обновления. На одну строчку выше расположилась сборная Румынии, на позицию ниже – команда Исландии.
Первая тройка лидеров также не поменялась. На первом месте осталась Бельгия, далее следуют победитель мирового первенства прошлого года Франция, затем сборная Бразилии.
Украинская команда занимает 24 место. С Бельгией сборной России предстоит сыграть в будущем году на Чемпионате Европы. Другие соперники нашей команды на Евро: Дания занимает 16 место, Финляндия обосновалась на 58, сообщает «Свободная пресса».
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