Объявлено о месте сборной России в новом рейтинге ФИФА

Сборная России по футболу осталась на 38 месте в рейтинге национальных команд Международной федерации футбола после обновления. На одну строчку выше расположилась сборная Румынии, на позицию ниже – команда Исландии.

Первая тройка лидеров также не поменялась. На первом месте осталась Бельгия, далее следуют победитель мирового первенства прошлого года Франция, затем сборная Бразилии.

Украинская команда занимает 24 место. С Бельгией сборной России предстоит сыграть в будущем году на Чемпионате Европы. Другие соперники нашей команды на Евро: Дания занимает 16 место, Финляндия обосновалась на 58, сообщает «Свободная пресса».

