Объявлена дата старта нового сезона 2021/2022 в РПЛ
Сезон Российской премьер-лиги по футболу 2021/2022 начнётся 25 июля текущего года, а завершится 22 мая будущего. Проект календаря утверждён сегодня на общем собрании клубов РПЛ, информирует пресс-служба лиги.
Таким образом, отечественный турнир стартует спустя две недели после финального матча чемпионата Европы - 2020, который был перенесён на год в связи с пандемией коронавируса.
Сборная России на европейском первенстве опала в группе с командами Бельгии, Финляндии и Дании.
Между тем, сезон-2020/21 в РПЛ возобновится 26 февраля матчем «Тамбов» - «Ротор». Чемпионат России уходящего сезона должен финишировать 16 мая.
После 19 туров лидирует «Зенит», набравший 41 очко, вторым идёт ЦСКА (37), на два очка от армейцев отстаёт «Спартак». Далее следуют «Сочи» (33) и Ростов (32).
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru