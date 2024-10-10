Обвиненный в допинге Синнер завершит год в статусе первой ракетки мира
Представитель Италии Янник Синнер сохранит лидерство в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) как минимум до конца текущего года. Это стало ясно после того, как его главный преследователь в чемпионской гонке испанец Карлос Алькарас проиграл в одной четвертой турнира серии «Мастерса» в Шанхае.
Таким образом, 21-летний представитель Испании уже не успеет набрать достаточно очков в турнирах, которые остались до начала 2025 года, чтобы опередить 23-летнего итальянца. В матче 1/4 финала в Шанхае испанец уступил чешскому теннисисту Томашу Махачу - 6:7, 5:7. Синнер в четвертьфинале не оставил шансов россиянину Даниилу Медведеву - 6:1, 6:4.
Призовой фонд турнира в Шанхае составляет $8,9 миллиона. Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», примечательно, что на прошлой неделе Алькарас победил Синнера в финале турнира в Пекине. Упорный мат завершился со счетом 6:7, 6:4, 7:6.
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