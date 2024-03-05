Нурмагомедов рассказал, как принял решение завершить карьеру

В разговоре с комиками Нурмагомедов затронул темы первого боя, столкновения на ринге с Конором Макгрегором, семейного воспитания и окончания карьеры.

В частности, боец рассказал о подготовке к последнему бою. По его словам, о завершении карьеры просила мама экс-чемпиона, сразу после разговора с ней он принял решение провести последний поединок. В дальнейшем тема не обсуждалось в семейном кругу. Также Нурмагомедов добавил, что до официального объявления никто кроме его матери не знал, что предстоящий бой станет для спортсмена последним.

«Я шел как на последний бой. На этот бой у меня подготовка была очень плохая, ужасная, точнее не подготовка, а травмы: был в больнице 7 дней, потом вернулся, потом палец сломал. Тяжелая подготовка была. Я понимал, что если даже будет тяжело, у меня есть багаж, откуда я буду черпать силы. Когда ты попадаешь в тяжелые моменты, ты вытаскиваешь все, что у тебя есть», - сообщил он.

Бывший чемпион завершил карьеру в 2021 году. Ранее он призывал прекратить разговоры о своем возвращении в UFC, напоминает «Радиоточка НСН».

