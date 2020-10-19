Нурмагомедов назвал условие для боя с американцем Фергюсоном

По словам Нурмагомедова, на счету у Фергюсона хорошие бои, но он понес «очень большой урон». «Ему нужно вернуться и победить кого-то из топ-5», - отметил он.

Отметим, встреча Нурмагомедова и Фергюсона не может состояться с 2015 года по различным причинам.

Ближайший бой российского спортсмена состоится 24 октября. Он встретится с американцем Джастином Гэтжи.

