Нурмагомедов назвал условие для боя с американцем Фергюсоном

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов заявил, что согласится на бой с американцем Тони Фергюсоном, если тот победит бойца из топ-5. Об этом сообщает ТАСС.

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По словам Нурмагомедова, на счету у Фергюсона хорошие бои, но он понес «очень большой урон». «Ему нужно вернуться и победить кого-то из топ-5», - отметил он.

Отметим, встреча Нурмагомедова и Фергюсона не может состояться с 2015 года по различным причинам.

Ближайший бой российского спортсмена состоится 24 октября. Он встретится с американцем Джастином Гэтжи.

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ФОТО: https://ru.wikipedia.org
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