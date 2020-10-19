Нурмагомедов назвал условие для боя с американцем Фергюсоном
Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов заявил, что согласится на бой с американцем Тони Фергюсоном, если тот победит бойца из топ-5. Об этом сообщает ТАСС.
По словам Нурмагомедова, на счету у Фергюсона хорошие бои, но он понес «очень большой урон». «Ему нужно вернуться и победить кого-то из топ-5», - отметил он.
Отметим, встреча Нурмагомедова и Фергюсона не может состояться с 2015 года по различным причинам.
Ближайший бой российского спортсмена состоится 24 октября. Он встретится с американцем Джастином Гэтжи.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
1,4 млн+15 982 / сут.
Умерли
24 366+179 / сут.
Выздоровели
1,1 млн+5 328 / сут.
- Этап Гран-при по фигурному катанию во Франции отменен из-за COVID-19
- В Великобритании почти 19 тыс. человек заразились коронавирусом за сутки
- США обвинили шестерых россиян в хакерских атаках
- Китай нарастил отбор газа по «Силе Сибири» после снижения цены
- Бывший пресс-секретарь Роскомнадзора нашел работу во МХАТ
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru