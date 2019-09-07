Нурмагомедов набрал 8 кг перед боем с Порье

Россия и Украина завершили обмен удерживаемыми Путин открыл празднование Дня города в Москве Протестующие в Гонконге проводят акции на ж/д станциях и в торговых центрах Новый мировой рекорд по хайлайну установлен в Москве Фестиваль «НАШИ В ГОРОДЕ» набирает обороты