Новым спортивным директором «Спартака» стал Лука Каттани из ПСЖ
Московский «Спартак» официально объявил о назначении новым спортивным директором футбольного клуба итальянца Луки Каттани.
«На протяжении пяти последних сезонов 40-летний специалист возглавлял скаутский отдел «ПСЖ». Он приступает к работе в нашем клубе с сегодняшнего дня», - говорится в сообщении пресс-службы клуба.
Официально: Лука Каттани — спортивный директор «Спартака» 🔴⚪— ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) December 21, 2021
𝗕𝗲𝗻𝘃𝗲𝗻𝘂𝘁𝗼, 𝗟𝘂𝗰𝗮! 🇮🇹
Каттани также работал спортивным директором в итальянских «Палермо» и «Новаре» и входил в службу скаутов лондонского «Челси».
17 декабря «Спартак» объявил, что новым тренером клуба стал итальянец Паоло Ваноли, работавший ранее с Антонио Конте в «Челси» и «Интере».
Контракт с Ваноли рассчитан до конца сезона 2022-2023 с возможностью продления еще на год.
Ваноли сменил на посту тренера «Спартака» португальца Руя Виторию, под руководством которого красно-белые вышли в 1/8 финала Лиги Европы УЕФА, заняв первое место в группе с участием итальянского «Наполи», английского «Лестера» и польской «Легии».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
10,3 млн+25 907 / сут.
Умерли
299 тыс.+1 027 / сут.
Выздоровели
9,1 млн+40 219 / сут.
- Новым спортивным директором «Спартака» стал Лука Каттани из ПСЖ
- Шойгу заявил о наращивании США войск у границ РФ
- Путин заявил, что военные должны получать за службу достойное вознаграждение
- Путин потребовал продолжить оснащать войска современным оружием
- «Ракета долетит за 7 минут»: Путин о расширении НАТО на Украине
- СМИ: премьер Венгрии заявил о желании встретиться с Путиным
- Путин: 2021 год экстраординарен из-за пандемии
- Япония объявила о продлении ограничений на въезд из-за «омикрона»
- Космический грузовик Cargo Dragon выведен на орбиту и летит к МКС. Видео
- Оскорбившему Лукашенко блогеру вынесли приговор в Белоруссии
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru