Новым спортивным директором «Спартака» стал Лука Каттани из ПСЖ

Каттани также работал спортивным директором в итальянских «Палермо» и «Новаре» и входил в службу скаутов лондонского «Челси».

17 декабря «Спартак» объявил, что новым тренером клуба стал итальянец Паоло Ваноли, работавший ранее с Антонио Конте в «Челси» и «Интере».

Контракт с Ваноли рассчитан до конца сезона 2022-2023 с возможностью продления еще на год.

Ваноли сменил на посту тренера «Спартака» португальца Руя Виторию, под руководством которого красно-белые вышли в 1/8 финала Лиги Европы УЕФА, заняв первое место в группе с участием итальянского «Наполи», английского «Лестера» и польской «Легии».

