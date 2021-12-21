Новым спортивным директором «Спартака» стал Лука Каттани из ПСЖ

Московский «Спартак» официально объявил о назначении новым спортивным директором футбольного клуба итальянца Луки Каттани.

«На протяжении пяти последних сезонов 40-летний специалист возглавлял скаутский отдел «ПСЖ». Он приступает к работе в нашем клубе с сегодняшнего дня», - говорится в сообщении пресс-службы клуба.

Каттани также работал спортивным директором в итальянских «Палермо» и «Новаре» и входил в службу скаутов лондонского «Челси».

17 декабря «Спартак» объявил, что новым тренером клуба стал итальянец Паоло Ваноли, работавший ранее с Антонио Конте в «Челси» и «Интере».

Контракт с Ваноли рассчитан до конца сезона 2022-2023 с возможностью продления еще на год.

Ваноли сменил на посту тренера «Спартака» португальца Руя Виторию, под руководством которого красно-белые вышли в 1/8 финала Лиги Европы УЕФА, заняв первое место в группе с участием итальянского «Наполи», английского «Лестера» и польской «Легии».

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ФОТО: РИА Новости / Александр Вильф
ТЕГИ:ИталияФутболСпартак
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