Новым главой ВФЛА стал директор «Скоростных магистралей»

Генеральный директор компании «Скоростные магистрали» Пётр Иванов избран новым президентом Всероссийской федерации легкой атлетики. Решение принято по итогам тайного голосования на отчетно-выборной конференции ВФЛА. Она проходит в здании Олимпийского комитета России в Москве.

Иванова выдвинула кандидатом в президенты ВФЛА Федерация легкой атлетики Свердловской области. Ранее свои кандидатуры сняли двое других претендентов на этот пост - директор чемпионатов России по легкой атлетике среди студентов Андрей Шляпников и президент Федерации легкой атлетики Москвы Олег Курбатов.

Причём первый снял свою кандидатуру в пользу главы Федерации триатлона России Петра Иванова, а второй поддержал олимпийскую чемпионку в беге на 400 метров с барьерами Ирину Привалову.

На пост главы ВФЛА также претендовал спортивный менеджер Михаил Гусев. С февраля нынешнего года эту должность занимал Евгений Юрченко.



