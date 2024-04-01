Новым главным тренером ХК «Авангард» стал Сергей Звягин

Сергей Звягин получил должность главного тренера хоккейного клуба «Авангард» из Омска. Информация об этом появилась на официальном сайте команды, выступающей в Континентальной хоккейной лиге.

Соглашение со специалистом подписано на два года. По словам председателя Совета директоров ХК «Авангард» Михаила Аверина, Звягин отлично зарекомендовал себя в должности тренера по вратарям клуба, на которую он был назначен в 2018 году.

Кроме того, как подчеркнул руководитель «Авангарда», наставник пользуется уважением команды и болельщиков. Сергею Звягину 53 года. Как уточняет Telegram-канал «Радиоточка НСН», он стал исполняющим обязанности главного тренера 19 марта, когда ещё продолжалась четвертьфинальная серия плей-офф КХЛ с «Локомотивом» из Ярославля. Омский клуб закончил вступление в Кубке Гагарина, уступив в серии со счетом 3:4.

