Новости за ночь: Допущенные на ОИ-2020 спортсмены поедут на Игры в 2021 году без отбора
Спортсмены, прошедшие квалификацию на Олимпийские игры-2020, смогут принять участие в Олимпиаде в 2021 году без прохождения отбора. Такое решение принял Международный олимпийский комитет во время видеоконференциис главами международных спортивных федераций.
Газета.ру напоминает, 24 марта МОК и организаторы летней Олимпиады в Токио, объявили о ее переносе на 2021 год. В современной истории Олимпийских игр, начиная с 1896 года, это стало первым подобным случаем/
Ранее спортивный врач Петр Лидов в эфире НСН поддержал перенос Олимпиады-2020 и оценил шансы российских спортсменов на победу в новых условиях.
«С точки зрения того, что переносят именно на 2021 год, если не произойдет никаких серьезных видоизменений, то шансов нам попасть на Олимпиаду будет меньше из-за санкций WADA. Потому, что теперь все судебные процессы точно успеют провести. А если бы в 2020 году Олимпиада все же состоялась, то, теоретически, не все судебные заседания успели бы провести до Игр», – заметил он.
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