Новости за ночь: Допущенные на ОИ-2020 спортсмены поедут на Игры в 2021 году без отбора

Спортсмены, прошедшие квалификацию на Олимпийские игры-2020, смогут принять участие в Олимпиаде в 2021 году без прохождения отбора. Такое решение принял Международный олимпийский комитет во время видеоконференциис главами международных спортивных федераций.

Газета.ру напоминает, 24 марта МОК и организаторы летней Олимпиады в Токио, объявили о ее переносе на 2021 год. В современной истории Олимпийских игр, начиная с 1896 года, это стало первым подобным случаем/