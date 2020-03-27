Новости за ночь: Допущенные на ОИ-2020 спортсмены поедут на Игры в 2021 году без отбора

Спортсмены, прошедшие квалификацию на Олимпийские игры-2020, смогут принять участие в Олимпиаде в 2021 году без прохождения отбора. Такое решение принял Международный олимпийский комитет во время видеоконференциис главами международных спортивных федераций.

Газета.ру напоминает, 24 марта МОК и организаторы летней Олимпиады в Токио, объявили о ее переносе на 2021 год. В современной истории Олимпийских игр, начиная с 1896 года, это стало первым подобным случаем/

Олимпиада на карантине: Чем обернётся перенос крупнейшего спортивного события?

Ранее спортивный врач Петр Лидов в эфире НСН поддержал перенос Олимпиады-2020 и оценил шансы российских спортсменов на победу в новых условиях.

«С точки зрения того, что переносят именно на 2021 год, если не произойдет никаких серьезных видоизменений, то шансов нам попасть на Олимпиаду будет меньше из-за санкций WADA. Потому, что теперь все судебные процессы точно успеют провести. А если бы в 2020 году Олимпиада все же состоялась, то, теоретически, не все судебные заседания успели бы провести до Игр», – заметил он.


Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: pxhere.com
ТЕГИ:ОлимпиадаЛицензияТокио