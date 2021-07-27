Новое руководство ХК «Динамо» Москва сосредоточилось на спортивных достижениях

По словам тренера команды Александра Савченкова, сбор проходит плодотворно. Он отметил, что опасался, что спортсмены не выдержат нагрузки, но пока этого не происходит - выдерживают.

Ранее московский хоккейный клуб «Динамо» объявил об уходе из команды форварда Дмитрия Яшкина, передает RT. Яшкин стал лучшим снайпером по итогам минувшего сезона Континентальной хоккейной лиги, забросив 38 шайб. На его счету также 22 результативные передачи.

