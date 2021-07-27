Новое руководство ХК «Динамо» Москва сосредоточилось на спортивных достижениях

Столичный хоккейный клуб «Динамо» проходит тренировочные сборы в Нижегородской области. Сейчас план сборов выполнен на 70%, говорится в видеоролике со сборов, опубликованном на официальном сайте клуба.

Хоккеист Тарасов покинул московское «Динамо»

По словам тренера команды Александра Савченкова, сбор проходит плодотворно. Он отметил, что опасался, что спортсмены не выдержат нагрузки, но пока этого не происходит - выдерживают.

Ранее московский хоккейный клуб «Динамо» объявил об уходе из команды форварда Дмитрия Яшкина, передает RT. Яшкин стал лучшим снайпером по итогам минувшего сезона Континентальной хоккейной лиги, забросив 38 шайб. На его счету также 22 результативные передачи.

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ФОТО: Пресс-служба ХК "Динамо"
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