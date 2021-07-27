Хоккеист Тарасов покинул московское «Динамо»
27 июля 202100:23
Хоккеист Даниил Тарасов объявил о своем уходе из состава московского клуба «Динамо».
В своем Инстаграм-аккаунте он написал, что с грустью покидает клуб, однако он принял решение идти дальше.
Тарасов также выразил благодарность членам клуба и болельщикам, отметив, что «Динамо» всегда будет занимать особое место в его сердце.
Ранее в июле московский хоккейный клуб ЦСКА объявил о назначении нового главного тренера армейцев, которым стал Сергей Федоров.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
6,1 млн+23 239 / сут.
Умерли
155 тыс.+727 / сут.
Выздоровели
5,5 млн+16 200 / сут.
- На Камчатке жители проснулись от землетрясения магнитудой 5,2
- Тихановская выступила за нормальные отношения между РФ и Белоруссией
- Стоимость биткоина превысила 40 тысяч долларов
- В Москве задержали депутата «Яблока» Гончарова
- Российское посольство назвало политизированным нежелание Франции признать «Спутник V»
- Захарова связала убийство президента Гаити с его переговорами с Китаем
- В Тунисе ввели комендантский час и запретили массовые собрания
- Социальная газификация в Подмосковье набирает темпы
- В России предложили продавать «красивые» автомобильные номера на аукционах
- Жители Подмосковья получат льготы на коммерческих маршрутах транспорта
26 июля 2021
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru