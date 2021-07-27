Хоккеист Тарасов покинул московское «Динамо»

Хоккеист Даниил Тарасов объявил о своем уходе из состава московского клуба «Динамо».

В своем Инстаграм-аккаунте он написал, что с грустью покидает клуб, однако он принял решение идти дальше.

Тарасов также выразил благодарность членам клуба и болельщикам, отметив, что «Динамо» всегда будет занимать особое место в его сердце.

Ранее в июле московский хоккейный клуб ЦСКА объявил о назначении нового главного тренера армейцев, которым стал Сергей Федоров.