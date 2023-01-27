Новак Джокович стал вторым финалистом Australian Open

Новак Джокович стал вторым финалистом Australian Open. В полуфинальном матче он обыграл представителя США Томми Пола.

Российский теннисист Хачанов впервые вышел в полуфинал Australian Open

Сербский теннисист, являющийся 21-кратным победителем турниров «Большого шлема», выиграл матч против американца со счётом 3:0 (7:5, 6:1, 6:2).

В финале 29 января Джокович сыграет с греческим теннисистом Стефаносом Циципасом, который ранее в полуфинале обыграл россиянина Карена Хачанова.

Ранее российский теннисист Андрей Рублёв проиграл Новаку Джоковичу в 1/4 финала Открытого чемпионата Австралии со счётом 0:3 и завершил своё выступление на турнире, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО:
ТЕГИ:СпортТеннисБольшой ТеннисАвстралия
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры