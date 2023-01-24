Российский теннисист Хачанов впервые вышел в полуфинал Australian Open

Россиянин Карен Хачанов вышел в полуфинал Открытого чемпионата Австралии по теннису (Australian Open). Соревнование проходит в Мельбурне.

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В четвертьфинальном матче спортсмен сыграл с американцем Себастьяном Кордой. Теннисисты провели на корте 1 час 52 минуты, пишет RT. Корда из-за травмы отказался от продолжения борьбы в третьем сете. По ходу игры счет составлял 7:6 (7:5), 6:3, 3:0 в пользу Хачанова, отмечает РИА ФАН.

Российский теннисист вышел в полуфинал Australian Open впервые в своей карьере. В следующем круге спортсмен встретится с победителем матча между греком Стефаносом Циципасом и теннисистом из Чехии Иржи Легечкой.

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ФОТО: РИА Новости / Александр Гальперин
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