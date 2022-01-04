Новак Джокович подтвердил свое участие в Australian Open
4 января 202220:46
Первая ракетка мира Новак Джокович подтвердил, что будет участвовать в Открытом чемпионате Австралии по теннису Australian Open.
Ранее это не было точно известно из-за отсутствия вакцинации от коронавируса у Джоковича.
По словам спортсмена, он получил медицинский отвод от вакцинации, что дает ему право принять участие в турнире.
«Сегодня направляюсь в Австралию с медицинским отводом. Вперёд, 2022-й!» — написал Джокович.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru