Новак Джокович подтвердил свое участие в Australian Open

Первая ракетка мира Новак Джокович подтвердил, что будет участвовать в Открытом чемпионате Австралии по теннису Australian Open.

Ранее это не было точно известно из-за отсутствия вакцинации от коронавируса у Джоковича.

По словам спортсмена, он получил медицинский отвод от вакцинации, что дает ему право принять участие в турнире.



«Сегодня направляюсь в Австралию с медицинским отводом. Вперёд, 2022-й!» — написал Джокович.