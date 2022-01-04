Новак Джокович подтвердил свое участие в Australian Open

Первая ракетка мира Новак Джокович подтвердил, что будет участвовать в Открытом чемпионате Австралии по теннису Australian Open.

Ранее это не было точно известно из-за отсутствия вакцинации от коронавируса у Джоковича.

По словам спортсмена, он получил медицинский отвод от вакцинации, что дает ему право принять участие в турнире.

«Сегодня направляюсь в Австралию с медицинским отводом. Вперёд, 2022-й!» — написал Джокович.

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