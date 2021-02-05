Номинация для спортивных семей появится в конкурсе «Ты в игре»

Организаторы Всероссийского конкурса «Большая перемена» стали партнером конкурса «Ты в игре» и учредили дополнительную номинацию, направленную на развитие семейного спорта в России.

Приз в ней – семейная поездка в Москву с посещением тематического парка развлечений «Остров мечты». Зарегистрировать свой проект можно до 15 февраля на сайте спортигра.рф

Конкурс «Ты в игре» организован Министерством спорта России и АНО «Национальные приоритеты», он проходит в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография» для выявления и поддержки креативных идей, направленных на популяризацию спорта. В настоящее время подано около тысячи заявок на участие из 75 регионов России. Победитель получит грант в 1 миллион рублей на развитие проекта. Всего в рамках конкурса финансовую поддержку получат 10 проектов. 15 февраля стартует народное голосование, а в апреле будет выявлен победитель.



Конкурс «Большая перемена» — проект президентской платформы «Россия – страна возможностей». В первом сезоне ежегодного конкурса приняли участие более 1 миллиона школьников из всех регионов страны. Новый сезон «Большой перемены» стартует 28 марта 2021 года. Организаторами конкурса выступают АНО «Россия – страна возможностей», Министерство просвещения РФ, Российское движение школьников и ФГБУ «Роспатриотцентр».

