Непобежденного бойца Мокаева исключили из ростера UFC

Британского и российского спортсмена Мухаммада Мокаева исключили из ростера действующих бойцов организации UFC, проводящей бои по смешанным единоборствам.

Мокаев был исключен из списка, в который вносят всех спортсменов с действующими контрактами с промоушеном.

Ранее глава UFC Дана Уайт заявил, что 23-летний Мокаев не будет выступать в лиге, напоминает RT. Спортсмен может перейти в организацию PFL.

Мокаев выступал в UFC с 2022 года, на счету бойца 13 побед и ни одного поражения.

