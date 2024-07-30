Непобежденного бойца Мокаева исключили из ростера UFC
30 июля 202411:20
Британского и российского спортсмена Мухаммада Мокаева исключили из ростера действующих бойцов организации UFC, проводящей бои по смешанным единоборствам.
Мокаев был исключен из списка, в который вносят всех спортсменов с действующими контрактами с промоушеном.
Ранее глава UFC Дана Уайт заявил, что 23-летний Мокаев не будет выступать в лиге, напоминает RT. Спортсмен может перейти в организацию PFL.
Мокаев выступал в UFC с 2022 года, на счету бойца 13 побед и ни одного поражения.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru