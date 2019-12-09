Нейтральным флагом — по репутации. И пятимиллионным штрафом — по кошельку
Россия на четыре года отстранена от международных спортивных состязаний.
Исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) одобрил рекомендацию своего профильного комитета лишить Российское антидопинговое агентство статуса соответствия антидопинговому кодексу. Решение было принято единогласно. Поводом для этого стало расследование, которое выявило манипуляции с базой данных московской антидопинговой лаборатории. Это означает, что на ближайших Олимпийских играх смогут выступить только «чистые» атлеты из России под нейтральным флагом и без гимна.
Санкции также включают в себя запрет на проведение в России чемпионатов мира, Европы и Олимпийских игр. Крупные спортивные мероприятия, которые должны состояться в стране в течение ближайших четырех лет, должны быть перенесены в другие страны. «Исключение составляют случаи, когда с юридической или с практической точки зрения сделать такое невозможно», - говорится в решении WADA. Кроме того, теперь российским госслужащим и руководству Олимпийского и Паралимпийского комитетов России запрещено посещать международные спортивные соревнования. Но это, вполне очевидно, меньшее из зол.
Спортсмены в этой ситуации стали заложниками устаревших подходов, которые используют в принятии ключевых решений российские спортивные функционеры, - заявил генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус. В интервью НСН он заявил о необходимости в руководстве российского спорта новых людей, которым спортсмены будут верить.
«Это было предсказуемое решение, потому что рекомендации Комитета по соответствию были озвучены давно. И я еще в декабре прошлого года об этом предупреждал. Это – трагедия, ведь нынешнее поколение спортсменов не было вовлечено в манипуляции с пробами, но стало жертвой. Нужно прекращать подобную практику. Нам нужны новые подходы, а не те, которые забивают нас по самую землю кувалдами. Нам нужны новые люди с высоким коэффициентом доверия, чтобы им верили спортсмены».
Перспективы опротестовать решение исполкома WADA Ю.Ганус считает нулевыми.
РУСАДА или ОКР могут оспорить решение WADA в течение 21 дня. Пока же повторяется уже пройденное: на Олимпиаде 2016 года в Рио-де-Жанейро сборная России из-за допинг-скандала выступала в усеченном составе. На зимние Игры 2018 года в Пхёнчхане россияне приехали под олимпийским флагом, а несколько десятков ведущих спортсменов тогда вообще не получили приглашения на участие в Олимпиаде от МОК.
К Олимпийским играм 2020 в Токио, как заявил руководитель Комитета по соответствию WADA Джонатан Тейлор, не будут допущены 145 российских спортсменов, данные которых в базе в Московской антидопинговой лаборатории были удалены или изменены.
И на закуску – еще один «пинок»: WADA выставит России счет за антидопинговое расследование, около пяти миллионов. Не рублей, понятно…
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