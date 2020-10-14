Не надерёт: Джонсон после угроз Гассиеву отказался от боя
Боксер из США Кевин Джонсон отказался от схватки с россиянином Муратом Гассиевым, которому ранее обещал «надрать задницу». Информацию об этом распространил промоутер Владимир Хрюнов.
Бой за титул Всемирной боксёрской ассоциации WBA International между экс-чемпионом мира в первом тяжелом весе Гассиевым и бывшим претендентом на титул чемпиона мира в тяжелом весе Джонсоном должен был пройти 31 октября в Сочи.
Американец сослался на проблемы с документами, чтобы избежать встречи в ринге с «Железным осетином», как называют Гассиева. Джонсон говорит, что он якобы не может получить паспорт США в американском посольстве в Германии, где сейчас находится, передает РЕН ТВ. Причина отказа - долги по алиментам.
Однако в окружении россиянина считают, что соперник просто испугался. Выйти на ринг вместо Джонсона решился албанский тяжеловес Сефер Сефери. 41-летний боец - обладатель интерконтинентального титула по версиям WBF в тяжелом и в первом тяжелом весе.
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