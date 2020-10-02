Названы соперники ЦСКА по Лиге Европы

Определились соперники московского ЦСКА в групповом этапе Лиги Европы. Жеребьёвка второго по значимости международного клубного турнира под эгидой УЕФА прошла в швейцарском Ньоне.

«Армейцам» предстоит поспорить за выход в плей-офф с хорватским «Динамо» из Загреба, голландским «Фейеноордом» и австрийским «Вольфсбергом». Первый матч группового этапа Лиги Европы состоится 22 октября, уточняет «Свободная пресса».

ЦСКА обязан выходить из группы Лиги Европы с первого места, считает бывший многолетний главный тренер армейцев, депутат Госдумы Валерий Газзаев. По его оценке, не обязательно «Фейенорд» окажется главным конкурентом по группе, передает ТАСС. На первые роли может выйти загребское «Динамо» - ведущая команда Хорватии, чья сборная стала финалистом последнего чемпионата мира.

ЦСКА будет единственным представителем России в групповом турнире Лиги Европы нынешнего сезона. Московское «Динамо» и «Ростов» не смогли пробиться через квалификацию.

