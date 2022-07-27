Названы победители второго этапа Tenzor International Cup 2022
Второй этап всероссийской серии парусных регат – открытого Кубка «Tenzor International Cup 2022» завершился в Московской области 24 июля победой сербской команды ZIDart Sailing Team. Регата проходила в яхт-клубе Tenzor Sailing Club при поддержке Всероссийской Федерации парусного спорта и титульного партнёра регаты – финансово-правовой группы компаний Tenzor Consulting Group. 22 парусные команды выявляли сильнейшего на протяжении трёх гоночных дней.
С первого дня соревнований в лидеры вырвалась команда ZIDart Sailing Team Зорана Пауновича, опередив ближайших соперников – коллективы ELF/Hubex Сергея Соболева и Kalina Racing Team Анастасии Калининой. В аутсайдеры неожиданно попали победители первого этапа серии – команда «Русские Богатыри» Игоря Рытова: два фальстарта, неудачные приходы и лишь 13 позиция в рейтинге.
Во второй гоночный день в рейтинге регаты произошла смена лидера. Команда Eyed Mushrooms открыла день с победы и продолжила держать высокий темп, показывая стабильные приходы в пятерке лидеров.
Как результат, экипаж Елизаветы Шестаковой вышел на лидирующие позиции по итогам второго дня регаты и перед решающим гоночным днем сделал серьезную заявку на победу. ZIDart Sailing Team закончил день на второй позиции, а на третье место поднялась команда ПЭК: Sport Вадима Филатова, совершив рывок сразу на пять позиций в рейтинге.
Победитель соревнований определился в заключительный день регаты. В итоге победу одержал коллектив ZIDart Sailing Team в составе Зорана Пауновича, Андрея Кирилюка, Дастина Бальдейвана и Даниила Банаяна, обойдя «серебряных» призеров этапа - команду Eyed Mushrooms Елизаветы Шестаковой.
По словам капитана команды победительницы регаты Зорана Пауновича, в его интернациональном экипаже, где есть россияне, немец, а сам он из Сербии, все опытнейшие гонщики, чемпионы мира и участники олимпиад. Тем не менее, как подчеркнул Паунович, все соперники были очень сильными.
«Сейчас я очень рад, но настолько устал, что еще не осознал до конца победу», - добавил капитан коллектива ZIDart Sailing Team.
Замкнул тройку лидеров экипаж «Русские Богатыри» Игоря Рытова.
Победителей наградили ценными призами от партнеров регаты: Radisson Collection Paradise Resort&SPA Sochi, Yalla, Radisson Flotilia, сети салонов SACO, Л’Окситан, Лев Голицын и EMC, «Императорского Фарфорового завода».
Следующая гонка всероссийской серии парусных регат Tenzor International Cup 2022 пройдет с 8 по 11 сентября.
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