Названы победители турнира Tenzor International Cup 2022

Третий этап всероссийской серии парусных регат – открытого Кубка «Tenzor International Cup 2022» завершился 11 сентября.

За три дня спортивной программы было проведено 19 гонок. Двадцатка сильнейших парусных команд схлестнулась не на шутку – на кону стояли не только медали третьего этапа, но и солидный призовой фонд для тройки финалистов по итогам всех этапов турнира.

Лидер первых двух этапов – команда Tenzor Sport Даниила Одинцова после одного неудачного прихода стала терять запас по очкам, чем сразу же воспользовались соперники: команда «Русские Богатыри» Игоря Рытова оформила три первых прихода и вышла в промежуточные лидеры с преимуществом в 5 очков. Судьба «золотых медалей» решилась в заключительной гонке дня. «Богатырям» достаточно было прийти в пятерке, но фальстарт отбросил экипаж за десятку в этой гонке.

В итоге, победу отпраздновал Tenzor Sport Даниила Одинцова, а коллектив «Русских Богатырей» занял почетное второе место.

«Что касается общего зачета, то подняться с четвертого на второе место дорогого стоит, и я считаю, что «Богатыри» заслуженно выиграли, потому что по сезону они, очевидно, шли сильнее нас», сказал Даниил Одинцов.

Игорь Рытов признался, что подпортил команде впечатления фальстарт.

«Мы могли побороться с Tenzor Sport, но немного перенервничали в последней гонке, и поэтому не получилось отвоевать победу», - сказал Рытов.

Борьба за третье место получилась очень ожесточенной – на «бронзу» претендовали как минимум пять команд.

Три первых прихода, командная концентрация и выверенная тактика привели команду ELF/Hubex на пьедестал.

«Первое и второе места заняли сильные команды, с которыми мы еще пока не готовы состязаться. И в такой конкуренции третье место - очень почетно и для меня большая радость», - сказал капитан Сергей Соболев.

В десятке сильнейших регату завершили команды «Лазурный берег», Kalina Racing Team, Tenzor Legal, ZID art Sailing Team и Eyed Mushrooms.

Победителей наградили ценными призами от партнеров регаты: Культурной Турбазы «Молодость» Алтай, сети салонов «Кенгуру», Skin Helpers, Императорского Фарфорового Завода, SACO, KangenVoda.ru, Флотилии «Рэдиссон Ройал», Льва Голицына, Imperial Garden.

По итогам трех российских этапов турнира были названы победители и призеры, распределившие 1,2 миллиона рублей призового фонда регаты турнира. Ими стали команды «Русские Богатыри», Tenzor Sport и ELF/Hubex.

Гранд-финал Tenzor International Cup 2022 пройдет с 3 по 6 ноября в Баку.



