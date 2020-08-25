Назван состав сборной России на матчи Лиги наций

Тренерский штаб Станислава Черчесова назвал футболистов, которые попали в расширенную заявку сборной России на матчи Лиги наций УЕФА с Сербией 3 сентября и Венгрией 6 сентября.

Как сообщается на сайте Российского футбольного союза (РФС), в национальную команду вызваны вратари Маринато Гильерме, Сослан Джанаев и Антон Шунин. В защите могут сыграть Георгий Джикия, Вячеслав Караваев, Фёдор Кудряшов, Сергей Петров, Егор Сорокин, Андрей Семёнов, Марио Фернандес и Роман Нойштедтер, который сейчас без клуба.

В средней линии заявлены полузащитники Роман Зобнин и Зелимхан Бакаев, Юрий Газинский и Магомед Оздоев, Александр Головин, Антон Миранчук, Рифат Жемалетдинов, Андрей Мостовой, Юрий Жирков, Алексей Ионов и Далер Кузяев.

Также в заявке национальной команды нападающие Фёдор Смолов, Евгений Луценко, Николай Комличенко и Артём Дзюба.

