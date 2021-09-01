Без нападающих. Назван состав сборной РФ по футболу на матч с Хорватией
Объявлен стартовый состав сборной РФ по футболу на матч с Хорватией в рамках отборочного тура к чемпионату мира 2022.
Стартовые 1️⃣1️⃣ на игру с хорватами!#РоссияХорватия #Погнали! pic.twitter.com/bHIuyvABEb— Сборная России (@TeamRussia) September 1, 2021
Согласно решению тренерского штаба во главе с Валерием Карпиным команда выйдет на поле в следующем составе: Маринато Гилерме, Марио Фернандес, Игорь Дивеев, Вячеслав Караваев, Дмитрий Баринов, Георгий Джикия, Алексей Миранчук, Александр Головин, Арсен Захарян, Алексей Ионов, Далер Кузяев.
Встреча команд состоится в Москве в среду. Начало матча 21:45.
Пользователи соцсетей недоумевают, почему в стартовом составе сборной нет ни одного нападающего и всего один вратарь. "Если эксперты в коммментариях не поняли, кто нападающий, будем надеяться, что и хорваты не поймут", - пишут в комментариях. "Хорошо, хоть не пятерых вратарей выпустил", - шутят болельщики.
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