Без нападающих. Назван состав сборной РФ по футболу на матч с Хорватией

Согласно решению тренерского штаба во главе с Валерием Карпиным команда выйдет на поле в следующем составе: Маринато Гилерме, Марио Фернандес, Игорь Дивеев, Вячеслав Караваев, Дмитрий Баринов, Георгий Джикия, Алексей Миранчук, Александр Головин, Арсен Захарян, Алексей Ионов, Далер Кузяев.

Встреча команд состоится в Москве в среду. Начало матча 21:45.



Пользователи соцсетей недоумевают, почему в стартовом составе сборной нет ни одного нападающего и всего один вратарь. "Если эксперты в коммментариях не поняли, кто нападающий, будем надеяться, что и хорваты не поймут", - пишут в комментариях. "Хорошо, хоть не пятерых вратарей выпустил", - шутят болельщики.

