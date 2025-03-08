Навка посвятила ледовое шоу на новой арене памяти Анастасии Заворотнюк

Фигуристка, олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка посвятила первое ледовое шоу на своей новой «Навка-Арене» памяти актрисы Анастасии Заворотнюк. Об этом спортсменка рассказала, обращаясь к зрителям после выступления.

Как отметила Навка, на площадке, открывшейся в Москве 30 января, впервые показали сказку «Аленький цветочек». В представлении участвовали сама олимпийская чемпионка, вдовец Заворотнюк Петр Чернышев, Максим Ковтун, Алексей Тихонов, Елизавета Худайбердиева, Егор Базин и другие известные спортсмены.

«Сегодня для вас выступали чемпионы и, конечно, мой дорогой, мой незаменимый Петр Чернышев. Я так счастлива, что он с нами, в команде, в строю... Сегодня мы выступали в нашей любимой сказке "Аленький цветочек", и шоу посвящалось Насте [Заворотнюк]», - поделилась Навка.

Анастасия Заворотнюк умерла 29 мая 2024 года после продолжительной болезни, артистке было 53 года, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

