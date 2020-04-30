Наших просто не знают. Футболист о рейтинге лучших тренеров

Лучшим тренером в истории мирового футбола признан экс-наставник «Манчестер Юнайтед» Алекс Фергюсон. Свой рейтинг ста лучших специалистов составило футбольное издание FourFourTwo.

Второе место оно отдало изобретателю «тотального футбола» голландцу Ринусу Михелсу, а замкнул тройку его соотечественник Йохан Кройф.

Из отечественных специалистов самую высокую позицию занял советский и украинский тренер Валерий Лобановский, которого издание поместило на 10-ю позицию.

Заслуженный мастер спорта СССР, футболист Владимир Пономарев в эфире НСН прокомментировал новый рейтинг.

«С лидером я согласен. Как они выбирали, кто больше титулов имеет, правильно? По-другому никак невозможно», - отметил спортивный специалист.

Он выразил мнение, что российских тренеров в рейтинге немного, потому что их плохо знают в мире.

«Эти известны, потому что они участвуют в европейских кубковых турнирах. Они светятся, они заметные. Телевидение в полную силу работает, пресса. Раньше такого не было. Поэтому наших тренеров слабо знают. Поэтому я не удивлен, что Маслов на 34 месте. Лобановского знают по победам в Суперкубке и Кубке кубков УЕФА в 1975 году» - пояснил собеседник НСН.

«Что касается наших тренеров, я бы включил туда Бескова Константина Ивановича. У него второе место в чемпионате Европы в 1964 году. Его имя хорошо известно», - добавил он.

По словам Пономарева, главный тренер российской сборной Станислав Черчесов до списка лучших не дотягивает.

«А Черчесова я бы не включил и в сотню лучших тренеров. Во-первых, рано, а потом – восьмое место на чемпионате мира у себя дома. Восьмое! Куда это годится?! Бескова за второе место уволили с работы! Это Путин у нас решил, что Черчесов великий тренер, и дали всем заслуженных мастеров спорта. Хотя не положено. Заслуженного мастера дают только за призовое место!» - напомнил эксперт

Напомним, сэр Алекс Фергюсон за свою тренерскую карьеру дважды выигрывал Суперкубок УЕФА (1983, 1991), а также два раза выигрывал Кубок обладатель кубков УЕФА (1983, 1991) и во главе «Манчестер Юнайтед» становился победителем Лиги чемпионов (1999, 2008).

