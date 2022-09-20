«Наше Радио» объявляет свой футбольный турнир
25 сентября на стадионе «Сапсан Арена» пройдет турнир «Кубок Нашего радио». Участвуют: ФК «Артист», команда слушателей «Нашего радио», команда «Звёзды Нашего радио», ФК «Матч ТВ».
Среди приглашенных звезд и артистов:
Илья Глинников (сериал «Интерны»), Игорь Кэш Лобанов (группа «Слот»), Алексей Яшин, Вячеслав Петкун, Тимур Валеев, Иван Демьян, Леонид Кинзбурский (группа LOUNA), Сергей Минаев, Виктор Салтыков, Владимир Пресняков, Алексей Глызин, Гуя Гагуа, Антон Павлов («Пух»), Константин Кулясов и другие.
Из футболистов и комментаторов примут участие:
Валерий Шмаров, Александр Ширко, Александр Панов, Элвер Рахимич, Дмитрий Кузнецов, Олег Елышев, Дмитрий Хлестов, Александр Филимонов, Дмитрий Дерунец, Георгий Черданцев, Артём Шмельков, Константин Генич, Дмитрий Шнякин, Андрей Каряка, Александр Прудников, Павел Занозин, Евгений Ловчев, Юрий Гаврилов, Валерий Кечинов и другие.
Начало: 12:00.
Вход свободный.
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