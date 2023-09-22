Нагельсман возглавил сборную Германии по футболу

Юлиан Нагельсман возглавил мужскую сборную Германии по футболу. О назначении 36-летнего футбольного специалиста на пост главного тренера национальной команды ФРГ объявил Германский футбольный союз.

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При этом, как отмечается, соглашение с наставником подписано только до 31 июля 2024 года.

Предыдущим главным тренером немецкой сборной был Ханс-Дитер Флик, который оставил этот пост 10 сентября после пяти матчей подряд без побед.

Новый рулевой сборной Германии уже пообещал сконцентрироваться на предстоящем в 2024 году первенстве Европы, которое будет проходить в ФРГ.

«В следующем году мы будем сплоченной командой», - пообещал Нагельсман.

Ранее экс-наставник сборной Бельгии Мартинес возглавил команду Португалии, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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