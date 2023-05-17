Надаль пропусти «Ролан Гаррос» из-за травмы

Испанский теннисист Рафаэль Надаль пропустил «Ролан Гаррос» из-за травмы, сообщают испанские СМИ.

Журналисты выяснили, что спортсмен страдает сильными больми в пояснице. Ожидается, что Надаль на днях сообщит о своем непростом решение, а когда снова вернется на корт неизвестно.

Ранее он уже не смог участвовать в некоторых соревнованиях из-за травмы ноги, которую получил на Australian Open.

Надаль является обладателем карьерного «Золотого шлема» в одиночном разряде. Также 14 раз он становился чемпионом «Ролан Гаррос».



