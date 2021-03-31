На матчи ЕВРО-2020 в Санкт-Петербурге допустят 50% зрителей от вместимости стадиона

Генеральный директор оргкомитета чемпионата Европы по футболу в Санкт-Петербурге Алексей Сорокин заявил, что на матчи турнира, которые пройдут в России, будут допущены до 50% зрителей от вместимости стадиона, сообщает РИА Новости.

По его словам, оргкомитет и руководство Санкт-Петербурга направят в УЕФА письмо, в котором подтверждается данное решение

«До 28 апреля каждый город должен сообщить вместимость зон публичного просмотра. Это касается и Санкт-Петербурга. С учётом того, что происходило последний год, 50% - это хороший результат», - отметил Сорокин.

Из-за пандемии коронавируса чемпионат Европы по футболу был перенесён на лето 2021 года. Матчи первенства пройдут в 12 европейских городах. «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге примет три матча группового этапа и один четвертьфинал, сообщает РИА ФАН. Вместимость стадиона составляет 61 тысячу мест.

