На Игры в Токио под российским флагом
Россия выступит на Олимпийских Играх-2020 под своим флагом и без ограничений.
Международный олимпийский комитет (МОК) официально пригласил Россию принять участие в Играх-2020, которые пройдут с 24 июля по 9 августа будущего года в Токио. Приглашение подписано главой МОК Томасом Бахом. Как говорится в опубликованном сообщении Олимпийского комитета России, «таким образом, ОКР получил возможность, в отличие от Игр-2018 в южнокорейском Пхёнчхане, сформировать полноценную олимпийскую команду России, которая выступит в столице Японии под своим флагом и без каких-либо ограничений или дополнительных условий. Это касается в том числе и представителей легкой атлетики, которые имеют официальный допуск к участию в международных соревнованиях и могут пройти олимпийский отбор». Количество легкоатлетов, уже имеющих такой допуск, превышает 120 человек и еще может увеличиться, - отмечает ОКР.
5 декабря 2017 года МОК приостановил членство ОКР в организации из-за нарушений антидопинговых правил российскими спортсменами на Играх в Сочи. Российские спортсмены получали индивидуальные приглашения на зимние Олимпийские игры в Пхёнчхане. В итоге команда выступала в усеченном составе, под олимпийским флагом и в статусе олимпийских атлетов из России. Российским спортсменам и другим членам делегации было запрещено петь гимн своей страны на олимпийских объектах. После окончания Олимпиады в Южной Корее статус ОКР был восстановлен.
Отбор в олимпийскую сборную будет довольно жестким – квалификационные нормативы достаточно высокие, - заявил президент ОКР Станислав Поздняков, слова которого приводит ТАСС. Главное, что есть из кого выбирать, - заметила в эфире НСН чемпионка мира по легкой атлетике Иоланда Чен, подкрепив это свое мнение примерами с чемпионата России по легкой атлетике, проходящего в Чебоксарах.
«Показан уже ряд высочайших достижений. Сегодня в прыжке в высоту лучший результат сезона в мире ребята показали. А самое главное, что меня в этой ситуации очень радует – спортсменов много! Потому что у нас был момент, когда даже квалификации не с кем было проводить, не набиралось правильного количества людей, сразу проводились финалы, и было очень мало участников. Смотрю этот чемпионат: абсолютно полноценный, участников много, прекрасные финалы. И, конечно, у нас есть смена, помимо тех звезд мирового масштаба, которые существуют в нашей стране».
Сборная России будет конкурентоспособной в 20 видах спорта на Олимпийских играх 2020 года. Такой аккуратный прогноз о видах на «олимпийский урожай» дал министр спорта Павел Колобков. Кстати, медали Олимпиады в Токио изготовлены из вторсырья. Драгметаллы для наград японцы собирали всей страной в течение трех лет. Итог: 32 кг золота, около 3500 кг серебра и порядка 2200 кг бронзы, полученных из отслужившей свое электроники.
Добавляйте НСН в избранные источники Яндекс.Новостей
Горячие новости
- В Костроме совершено покушение на известного бизнесмена. Видео
- Уровень доверия Путину рекордно поднялся с начала года
- Румыния не пустила российские танки и бронемашины в Сербию
- Росстат: Безработица в России упала до исторического минимума
- МОК разрешил россиянам выступить на Олимпиаде под флагом РФ