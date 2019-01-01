На Игры в Токио под российским флагом

Международный олимпийский комитет (МОК) официально пригласил Россию принять участие в Играх-2020, которые пройдут с 24 июля по 9 августа будущего года в Токио. Приглашение подписано главой МОК Томасом Бахом. Как говорится в опубликованном сообщении Олимпийского комитета России, «таким образом, ОКР получил возможность, в отличие от Игр-2018 в южнокорейском Пхёнчхане, сформировать полноценную олимпийскую команду России, которая выступит в столице Японии под своим флагом и без каких-либо ограничений или дополнительных условий. Это касается в том числе и представителей легкой атлетики, которые имеют официальный допуск к участию в международных соревнованиях и могут пройти олимпийский отбор». Количество легкоатлетов, уже имеющих такой допуск, превышает 120 человек и еще может увеличиться, - отмечает ОКР.

5 декабря 2017 года МОК приостановил членство ОКР в организации из-за нарушений антидопинговых правил российскими спортсменами на Играх в Сочи. Российские спортсмены получали индивидуальные приглашения на зимние Олимпийские игры в Пхёнчхане. В итоге команда выступала в усеченном составе, под олимпийским флагом и в статусе олимпийских атлетов из России. Российским спортсменам и другим членам делегации было запрещено петь гимн своей страны на олимпийских объектах. После окончания Олимпиады в Южной Корее статус ОКР был восстановлен.

Отбор в олимпийскую сборную будет довольно жестким – квалификационные нормативы достаточно высокие, - заявил президент ОКР Станислав Поздняков, слова которого приводит ТАСС. Главное, что есть из кого выбирать, - заметила в эфире НСН чемпионка мира по легкой атлетике Иоланда Чен, подкрепив это свое мнение примерами с чемпионата России по легкой атлетике, проходящего в Чебоксарах.