На 100-м году жизни скончался рекордсмен-конькобежец СССР Юрий Сергеев

Сергеев увлекался катанием на коньках еще до Великой Отечественной войны, однако в большой спорт пришел только в 24 года. В интервью «Чемпионату» в 2020 году мужчина рассказывал, что начал заниматься спортом всерьез после того, как выиграл чемпионат Москвы и всесоюзные соревнования.

Юрий Сергеев также является Заслуженным мастером спорта СССР, Заслуженным тренером СССР и судьей всесоюзной категории. Во время войны он служил в полку специального назначения по охране Кремля, награжден орденом Отечественной войны II степени, медалью «За оборону Москвы» и «Знаком Почета», передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

