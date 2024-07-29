На 100-м году жизни скончался рекордсмен-конькобежец СССР Юрий Сергеев
Рекордсмен мира по конькобежному спорту на дистанции 500 метров, участник Олимпиады 1956 года в Кортина-д’Ампеццо Юрий Сергеев скончался в возрасте 99 лет. Об этом сообщила пресс-служба Союза конькобежцев России.
Сергеев увлекался катанием на коньках еще до Великой Отечественной войны, однако в большой спорт пришел только в 24 года. В интервью «Чемпионату» в 2020 году мужчина рассказывал, что начал заниматься спортом всерьез после того, как выиграл чемпионат Москвы и всесоюзные соревнования.
Юрий Сергеев также является Заслуженным мастером спорта СССР, Заслуженным тренером СССР и судьей всесоюзной категории. Во время войны он служил в полку специального назначения по охране Кремля, награжден орденом Отечественной войны II степени, медалью «За оборону Москвы» и «Знаком Почета», передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- После аварии на ж/д под Волгоградом госпитализированы 30 человек
- Мэр Парижа Идальго осталась довольна церемонией открытия Олимпиады
- Массовое отравление детей произошло в палаточном лагере в Вологодской области
- Превентивную эвакуацию начали в Миасском городском округе из-за затопления
- Крупнейшие фармкомпании сократили выплаты российским врачам
- «Анализы, спорт и сон»: Врач рассказала, как побороть сахарную зависимость
- Жительница Казани рассказала о панике среди пассажиров сошедшего с рельсов поезда
- Эксперт Васюнина пояснила, когда зарплата может быть ниже МРОТ
- На 100-м году жизни скончался рекордсмен-конькобежец СССР Юрий Сергеев
- Студия The Bratans анонсировала игру «Русы против ящеров-2»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru