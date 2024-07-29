На 100-м году жизни скончался рекордсмен-конькобежец СССР Юрий Сергеев

Рекордсмен мира по конькобежному спорту на дистанции 500 метров, участник Олимпиады 1956 года в Кортина-д’Ампеццо Юрий Сергеев скончался в возрасте 99 лет. Об этом сообщила пресс-служба Союза конькобежцев России.

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Сергеев увлекался катанием на коньках еще до Великой Отечественной войны, однако в большой спорт пришел только в 24 года. В интервью «Чемпионату» в 2020 году мужчина рассказывал, что начал заниматься спортом всерьез после того, как выиграл чемпионат Москвы и всесоюзные соревнования.

Юрий Сергеев также является Заслуженным мастером спорта СССР, Заслуженным тренером СССР и судьей всесоюзной категории. Во время войны он служил в полку специального назначения по охране Кремля, награжден орденом Отечественной войны II степени, медалью «За оборону Москвы» и «Знаком Почета», передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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