Мусаев ушел с тренерского поста в ФК «Краснодар»

Футбольный клуб «Краснодар» расстался с тренером команды Мурадом Мусаевым. Об уходе наставника сообщается на сайте клуба.

«ФК «Краснодар» благодарит Мурада Олеговича за работу и желает успехов в дальнейшей тренерской карьере», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что Мусаев принял самостоятельное решение уйти из клуба, пишет Газета.ru.

Напомним, накануне «Краснодар» в игре с грозненским «Ахматом потерпел поражение 0:5 в домашнем матче.

Мусаев занимал тренерский пост в «Краснодаре» с 2018 года. В его тренерском активе две бронзовые медали команды с чемпионата России, участие в групповом этапе Лиги чемпионов УЕФА. В нынешнем сезоне клуб занимает десятое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ).

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ФОТО: pixabay.com
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