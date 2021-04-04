Мусаев ушел с тренерского поста в ФК «Краснодар»
Футбольный клуб «Краснодар» расстался с тренером команды Мурадом Мусаевым. Об уходе наставника сообщается на сайте клуба.
«ФК «Краснодар» благодарит Мурада Олеговича за работу и желает успехов в дальнейшей тренерской карьере», — говорится в сообщении.
Ранее стало известно, что Мусаев принял самостоятельное решение уйти из клуба, пишет Газета.ru.
Напомним, накануне «Краснодар» в игре с грозненским «Ахматом потерпел поражение 0:5 в домашнем матче.
Мусаев занимал тренерский пост в «Краснодаре» с 2018 года. В его тренерском активе две бронзовые медали команды с чемпионата России, участие в групповом этапе Лиги чемпионов УЕФА. В нынешнем сезоне клуб занимает десятое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ).
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