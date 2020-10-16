Мозес из «Челси» стал игроком «Спартака»

Вспышку заболеваемости коронавирусом в России вызвали его европейские варианты – Роспотребнадзор Прогноз эпидемиологов: на пике осенней вспышки суточный прирост заболеваемости COVID-19 в РФ составит 17-18 тысяч случаев Необходимо увеличить количество тестирований, причем на дому – С.Миронов 10 миллионов тестов за четыре дня в китайском Циндао