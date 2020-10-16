Мозес из «Челси» стал игроком «Спартака»

Игрок лондонского «Челси» Виктор Мозес перешел в московский спортивный клуб «Спартак» на правах аренды. Об этом сообщает пресс-служба «Спартака».

Соглашение аренды с 29-летним полузащитником подписано до конца текущего сезона с возможностью выкупа трансфера игрока.

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ФОТО: spartak.com
ТЕГИ:ФК "Спартак"
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