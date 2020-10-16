Мозес из «Челси» стал игроком «Спартака»
16 октября 202000:34
Игрок лондонского «Челси» Виктор Мозес перешел в московский спортивный клуб «Спартак» на правах аренды. Об этом сообщает пресс-служба «Спартака».
Соглашение аренды с 29-летним полузащитником подписано до конца текущего сезона с возможностью выкупа трансфера игрока.
Красно-белые, наш звездный новичок хочет сказать вам пару слов 👀 😉#ВитяТыДома 🇳🇬 pic.twitter.com/STp4AH9Nvg— ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) October 15, 2020
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15 октября 2020
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru