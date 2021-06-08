Москва вновь примет Кубок Кремля по теннису после перерыва из-за пандемии
Мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление, согласно которому столичное правительство окажет поддержку Федерации тенниса России в проведении международного теннисного турнира «ВТБ Кубок Кремля», сообщает пресс-служба градоначальника.
В сообщении говорится, что главный теннисный турнир России «ВТБ Кубок Кремля» пройдет в Москве с 7 по 25 октября 2021 года во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой. Ожидается, участие в нём примут до тысячи человек, включая спортсменов, тренеров, организаторов и гостей.
В пресс-службе московского правительства напомнили, что в 2020 году Кубок Кремля не проводился из-за пандемии коронавируса.
Впервые Кубок Кремля прошёл в Москве в 1990 году, тогда соревновались только мужчины. Женский турнир начали проводить с 1996 года. Действующими победителями являются россиянин Андрей Рублёв, швейцарка Белинда Бенчич. Наибольшее количество побед у россиянина Евгения Кафельникова, который выигрывал главный трофей пять раз.
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