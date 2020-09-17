Московское «Динамо» покинуло Лигу Европы, проиграв тбилисскому «Локомотиву»
Московские футболисты "Динамо" проиграли тбилисскому "Локомотиву" в матче второго раунда квалификации Лиги Европы УЕФА, в результате чего выбыли из чемпионата.
Как сообщает Интерфакс, встреча закончилась со счетом 1:2 в пользу «Локомотива».
Отмечается, что счет встречи был открыт на 54-й минуте: гол забил футболист «Локомотива» Ираклий Сихарулидзе. Увеличил преимущество клуба на 76-й минуте Мамия Гавашелишвили.
В «Динамо» отличился Николай Комличенко, который реализовал пенальти, в компенсированное время ко второму тайму.
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