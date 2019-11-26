Московский «Локомотив» уступил «Байеру» со счетом 0:2
"Локомотив" потерпел поражение в матче с леверкузенским "Байером" в групповом этапе Лиги чемпионов УЕФА и не пройдет дальше. Об этом сообщает Интерфакс.
"Байер" захватил лидерство уже на 11-й минуте, так как "Локомотив" забил в свои ворота. На 54-й минуте футболист "Байера" Свен Бендер забил второй, решающий, гол. Такой итог не даст "Локомотиву" выйти на дальнейшие розыгрыши еврокубков, а именно в плей-офф Лиги чемпионов и Лиги Европы. "Локомотив" в группе D находится на четвертом месте, заработав 3 очка. У ближайшего соперника - "Байера" - сейчас 6 баллов и третье место.
По правилам турнира, в плей-офф выходят только две лучшие команды из каждой группы, а третья в списке направляется в Лигу Европы. Остальные участники покидают турниры.
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