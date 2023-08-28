Московский «Локомотив» обыграл «Сочи» - 1:0
28 августа 202300:01
Московский футбольный клуб «Локомотив» одержал победу над «Сочи» в матче шестого тура Российской премьер-лиги.
Встреча состоялась в Сочи и завершилась со счетом 1:0. Мяч на 57-й минуте с голевого паса Артема Дзюбы забил Максим Глушенков.
«Локомотив» занимает восьмое место в таблице РПЛ (девять очков). «Сочи» с шестью очками теперь находится на 12-й строчке.
Ранее Дзюба был дисквалифицирован на два матча условно за угрозы в адрес журналиста, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru