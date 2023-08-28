Московский «Локомотив» обыграл «Сочи» - 1:0

Встреча состоялась в Сочи и завершилась со счетом 1:0. Мяч на 57-й минуте с голевого паса Артема Дзюбы забил Максим Глушенков.

«Локомотив» занимает восьмое место в таблице РПЛ (девять очков). «Сочи» с шестью очками теперь находится на 12-й строчке.

Ранее Дзюба был дисквалифицирован на два матча условно за угрозы в адрес журналиста, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

