Московский «Локомотив» обыграл «Сочи» - 1:0

Московский футбольный клуб «Локомотив» одержал победу над «Сочи» в матче шестого тура Российской премьер-лиги.

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Встреча состоялась в Сочи и завершилась со счетом 1:0. Мяч на 57-й минуте с голевого паса Артема Дзюбы забил Максим Глушенков.

«Локомотив» занимает восьмое место в таблице РПЛ (девять очков). «Сочи» с шестью очками теперь находится на 12-й строчке.

Ранее Дзюба был дисквалифицирован на два матча условно за угрозы в адрес журналиста, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Григорий Сысоев
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