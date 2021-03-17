Московские легкоатлетические турниры вошли в престижный мировой рейтинг World Athletics
Руководитель департамента спорта Москвы Алексей Кондаранцев заявил, что два легкоатлетических турнира, проведённых в Москве в 2021 году, вошли в ТОП-15 текущего международного рейтинга World Athletics, сообщает пресс–служба Москомспорта.
В частности, 12 строчку в списке с результатом 9583 балла занял фестиваль прыжков с шестом, прошедший 21 февраля. Кубок Москвы по прыжкам в высоту, который прошёл 28 февраля, набрал 9352 балла и получил в рейтинге 14 место.
По словам Кондаранцева, в рейтинг World Athletics в категории «Special competitions» входят, как правило, соревнования только по одной дисциплине, например, прыжки с шестом или прыжки в высоту.
«У нашего города колоссальный опыт проведения таких специализированных ивентов. Международное признание - следствие многолетней профессиональной работы, и на достигнутом мы, конечно, не собираемся останавливаться», - добавил Кондаранцев.
Также в рейтинг World Athletics на данный момент входят турнир по прыжкам в высоту «Битва полов», проводившийся в Москве 24 января (9 место) и Мемориал Юрия Лукашевича и Вячеслава Середкина, прошедший в Челябинске 19 января (10 место). Лидером является международные соревнования по прыжкам с шестом, которые прошли в Руане (Франция) 6 февраля.
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