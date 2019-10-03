Московские байкеры официально закроют мотосезон 5 октября

5 октября в Москве официально закроется мотосезон-2019. Гостям и участникам праздника байк-клуб «Ночные волки» подготовили очень насыщенную и разнообразную программу.

Это и традиционный мотопробег на Смотровую, шоу спецэффектов и фирменный салют от команды Байк-Центра, выступление группы «Ария» и «Запрещенные барабанщики», стантрайдинг и мотофристайл, различные мотоконкурсы.

Сбор колонны в Московском Байк-Центре (ул. Нижние Мневники, 110С) назначен на 13:00. В 15:00 она отправится на Смотровую площадку у Воробьевых гор, где зрителей ожидают выступление лучших стант-райдеров столицы, мотоаттракцион «Шар Смелости», мотоконкурсы, выставка сказочной техники и эксклюзивных мотоциклов, в том числе разработки различных вариантов серийного русского мотоцикла и многое другое.

По возвращении колонны Байк-Центр запланирован рок-концерт с участием группы «Ария» и «Запрещенные барабанщики», фирменный салют Байк-Центра и шоу спецэффектов.

«Ночные волки» готовят гигантские движущиеся декорации, представят выставку эксклюзивной техники и выступление мастеров мотофристайла.

