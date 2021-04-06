Московская команда впервые стала чемпионом России по регби-7 среди женщин
6 апреля 202116:16
Команда из Москвы РК ЦСКА впервые в истории стала чемпионом России по регби-7 среди женщин, сообщили в пресс-службе столичного департамента спорта.
Победу в Ростове-на-Дону они одержали, несмотря на недостаток трех ведущих игроков. Они выиграли у подмосковного ВВА со счетом 15:0.
Команда существует с 2016 года, сейчас она играет под руководством тренера Александра Алексеенко.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru