Московская команда впервые стала чемпионом России по регби-7 среди женщин

Команда из Москвы РК ЦСКА впервые в истории стала чемпионом России по регби-7 среди женщин, сообщили в пресс-службе столичного департамента спорта.

Победу в Ростове-на-Дону они одержали, несмотря на недостаток трех ведущих игроков. Они выиграли у подмосковного ВВА со счетом 15:0.

Команда существует с 2016 года, сейчас она играет под руководством тренера Александра Алексеенко.



