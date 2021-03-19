«Монако» не отпустил Головина на матч сборной России против Словении
Футбольный клуб «Монако» не разрешил полузащитнику, игроку сборной России Александру Головину выступать за национальную команду в матче против Словении. Об этом сообщает РИА Новости.
Игра отборочного турнира чемпионата мира-2022 против словенской сборной состоится 27 марта в Сочи.
Ранее французская Лига 1 и клубы договорились не отпускать игроков на матчи национальных команд, проходящие за пределами Евросоюза и Европейской экономической зоны, чтобы футболистам не пришлось уходить на карантин по возвращении в клубы.
Головин сможет сыграть за российскую сборную лишь в матче с командой Мальты, который пройдет 24 марта в Та-Кали. Кроме того, полузащитник сможет выйти в составе национальной команды в игре со сборной Словакии 30 марта в Трнаве.
Российская сборная сейчас проводит сбор в Сочи. Головин должен присоединиться к команде в понедельник, 22 марта.
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