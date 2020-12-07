«Избежать белорусского варианта»: Раскрыты задачи ЦИК после обновления
Замглавы ЦИК и политолог Екатерина Шульман рассказали в эфире НСН, для чего состав Центризбиркома обновляется каждые пять лет и что ждать от предстоящей в марте смены состава.
Состав Центризбиркома РФ может обновиться более чем наполовину в марте 2021 года, когда истечет пятилетний срок полномочий нынешнего состава, пишут СМИ.
Политолог Екатерина Шульман в эфире НСН рассказала, какой имидж закрепился за действующим составом Центризбиркома.
«Сам ЦИК любит ссылаться на опросы ВЦИОМ, в которых уровень доверия к ним достаточно высок. Что касается выборов, то голосующие доверяют больше. Это можно видеть на опросах по итогам конституционного голосования. Имидж в глазах смотрящего определяется в зависимости от того, как опрашивать и как считать. В последнее время видны попытки ЦИК установить прерванный диалог с экспертным сообществом. Также делаются заявления по поводу смягчения муниципального фильтра. Может, не так хорошо распространять голосование на несколько дней, но ЦИК объясняет, что не может предлагать законопроекты», - отметила она.
По информации РБК, ЦИК могут покинуть секретарь Майя Гришина и нынешний зампредседателя Николай Булаев.
«Будет ли моя предложена кандидатура, зависит не от меня, а от тех, кто принимает решение. Это Госдума, Совфед и президент», - отметил Булаев в эфире НСН.
Он также раскрыл приоритеты, стоящие перед новым составом ЦИК.
«Это две большие задачи: выборы в Госдуму в сентябре 2021 году и выборы президента в 2024 году. Это задачи сложные, и в ЦИК должны быть люди, которым под силу их решение, а также к которым есть доверие у избирателей и кандидатов», - отметил он.
В свою очередь, Екатерина Шульман заявила НСН, что ближайшие выборы в Госдуму будут непростыми.
«Довольно много рисков, законодательство изменилось. Понятно, что голосовать будем несколько дней, а кандидаты и наблюдатели столкнутся с новыми ограничениями. Кроме того, неудержимо меняются общественные настроения. При проведении выборов надо избежать скандалов, одновременно получить устойчивое большинство и избежать белорусского варианта, когда итоги выборов вызывают протесты. Это непростая задача», - заключила она.
Напомним, в Белоруссии после президентских выборов 9 августа начались массовые акции протеста. По официальным данным, большинство голосов (80%) получил действующий президент Александр Лукашенко. Оппозиция потребовала назначения новых выборов, посчитав итоги сфальсифицированными. По всей стране прокатились протестные акции с требованиями отставки Лукашенко. Они не утихают до сих пор.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
2,5 млн+28 142 / сут.
Умерли
43 597+456 / сут.
Выздоровели
2,0 млн+18 850 / сут.
- В Кремле оценили необходимость введения нового локдауна из-за COVID-19
- Ещё один российский регион объявил 31 декабря выходным днём
- Лозу обманули мошенники на 11 тысяч рублей
- Малайзия направит почти 6 млн долларов на суд по делу MH17
- Бывший украинский футболист Василенко получил 12 лет колонии за шпионаж
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru