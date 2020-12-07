«Избежать белорусского варианта»: Раскрыты задачи ЦИК после обновления

Состав Центризбиркома РФ может обновиться более чем наполовину в марте 2021 года, когда истечет пятилетний срок полномочий нынешнего состава, пишут СМИ.

Политолог Екатерина Шульман в эфире НСН рассказала, какой имидж закрепился за действующим составом Центризбиркома.



«Сам ЦИК любит ссылаться на опросы ВЦИОМ, в которых уровень доверия к ним достаточно высок. Что касается выборов, то голосующие доверяют больше. Это можно видеть на опросах по итогам конституционного голосования. Имидж в глазах смотрящего определяется в зависимости от того, как опрашивать и как считать. В последнее время видны попытки ЦИК установить прерванный диалог с экспертным сообществом. Также делаются заявления по поводу смягчения муниципального фильтра. Может, не так хорошо распространять голосование на несколько дней, но ЦИК объясняет, что не может предлагать законопроекты», - отметила она.

По информации РБК, ЦИК могут покинуть секретарь Майя Гришина и нынешний зампредседателя Николай Булаев.



«Будет ли моя предложена кандидатура, зависит не от меня, а от тех, кто принимает решение. Это Госдума, Совфед и президент», - отметил Булаев в эфире НСН.

Он также раскрыл приоритеты, стоящие перед новым составом ЦИК.



«Это две большие задачи: выборы в Госдуму в сентябре 2021 году и выборы президента в 2024 году. Это задачи сложные, и в ЦИК должны быть люди, которым под силу их решение, а также к которым есть доверие у избирателей и кандидатов», - отметил он.