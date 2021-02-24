МОК утвердил главного кандидата на проведение Олимпиады 2032 года
Исполком Международного олимпийского комитета (МОК) утвердил штат Квинсленд (Австралия) как главного кандидата на проведение Олимпиады 2032 года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на президента МОК Томаса Баха.
Город Брисбен является административным центром штата Квинсленд. Согласно словам Баха, комиссией рекомендовано начать переговоры с оргкомитетом "Брисбен-2032" и австралийским Олимпийским комитетом Австралии о проведении летних Игр.
Уточняется, что окончательное решение будет принято в текущем или в следующем году.
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