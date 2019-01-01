МОК разрешил россиянам выступить на Олимпиаде под флагом РФ

Олимпийский комитет России получил официальное приглашение на летнюю Олимпиаду будущего года в столице Японии. Информацию об этом распространила пресс-служба ОКР, обнародовав также послание, подписанное президентом Международного олимпийского комитета Томасом Бахом.

Как отмечает «Свободная пресса», это означает, что российские спортсмены, в отличие от предыдущих зимних Игр в южнокорейском Пхёнчхане, получат право выступать в Токио под своим флагом. Причём, никакие ограничения или дополнительные условия не оговариваются.

Олимпиада-2020 пройдет в Японии с 24 июля по 9 августа. В Пхёнчхане отечественные атлеты выступали в серьёзно урезанном составе, их официально именовали «Олимпийцы из России». Также нельзя было использовать российский флаг при награждениях.

Как напоминает Ura.ru, проблемы у российских спортсменов начались после олимпиады в Сочи 2014 года в связи с допинговым скандалом. Десятки атлетов были пожизненно отстранены от участия в Играх, а их результаты аннулированы. Кроме того, спортсменов обязали вернуть завоеванные ранее в Сочи медали.

Это распоряжение МОК позднее было обжаловано в суде, который встал на сторону россиян. Однако МОК отстранил от Игр ОКР, что было равнозначно исключению российской команды.

