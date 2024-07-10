МОК оплатил билеты в Париж на Олимпиаду российской спортсменке Бладцевой

Международный олимпийский комитет (МОК) оплатил билеты на Олимпиаду в Париж чемпионке России по прыжкам на батуте Анжеле Бладцевой и ее тренерам. Об этом сообщила личный тренер Бладцевой Елена Федоренчик. Ее слова приводит ТАСС.

Тренер уточнила, что российская спортсменка полетит в Париж через Стамбул и будет на месте 29 июля, отметила тренер. Билеты также предоставили двум ее тренерам.

Федоренчик рассказала, что ожидает разрешения на приезд в Париж от МОК и для других специалистов из России, которые должны помочь спортсменке подготовиться к соревнованиям.

Ранее МОК назвал первых 14 российских атлетов, допущенных до участия в Олимпиаде в Париже в нейтральном статусе. Помимо Бладцевой среди них также были Тамара Дронова, Алена Иванченко, Александр Власов, борцы Начын Монгуш, Арслан Багаев, Шамиль Мамедов, Алан Остаев и другие, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

