Мирра Андреева впервые сыграет с сестрой Эрикой на турнире WTA

Мирра Андреева сыграет со своей старшей сестрой Эрикой во втором круге турнира Женской теннисной ассоциации в китайском Ухане. В матче первого раунда 17-летняя Андреева оказалась сильнее хозяйки соревнований Ван Сиюй - 7:6, 6:3.

Эрике Андреевой 20 лет, она занимает 70 строчку в рейтинге WTA, Мирра на этой неделе впервые вошла в Топ-20 и располагается на 17 месте. Сестры до этого ни разу не играли между собой на официальных турнирах.

Как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», во второй круг турнира в Ухане также вышли представительницы России Камилла Рахимова и Вероника Кудерметова. Призовой фонд турнира в Ухане категории WTA1000 составляет 3,2 миллиона долларов.

