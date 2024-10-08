Мирра Андреева впервые сыграет с сестрой Эрикой на турнире WTA
Мирра Андреева сыграет со своей старшей сестрой Эрикой во втором круге турнира Женской теннисной ассоциации в китайском Ухане. В матче первого раунда 17-летняя Андреева оказалась сильнее хозяйки соревнований Ван Сиюй - 7:6, 6:3.
Эрике Андреевой 20 лет, она занимает 70 строчку в рейтинге WTA, Мирра на этой неделе впервые вошла в Топ-20 и располагается на 17 месте. Сестры до этого ни разу не играли между собой на официальных турнирах.
Как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», во второй круг турнира в Ухане также вышли представительницы России Камилла Рахимова и Вероника Кудерметова. Призовой фонд турнира в Ухане категории WTA1000 составляет 3,2 миллиона долларов.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru